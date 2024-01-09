Джастин Тимберлейк очистил соцсети от фотографий после публикации мемуаров Спирс, об этом сообщает Woman.ru.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс встречались с 1997 по 2002 год. Расставание звездной пары стало шоком для множества фанатов. Говоря о причинах разлуки, Тимберлейк указывал на измены со стороны певицы. Однако, как выяснилось позже, все было не совсем так.

После того, как Спирс опубликовала мемуары в конце 2023 года, читатели обнаружили главу, посвященную отношениям с Тимберлейком. Певица призналась, что ей пришлось сделать аборт от музыканта, так как он не хотел брать на себя ответственность.

Кроме того, Спирс указывала на частые измены и интрижки со стороны своего возлюбленного. В результате в соцсети Тимберлейка пришли недовольные фанаты артистки. Они начали заваливать комментарии гневными репликами в адрес музыканта.

Сейчас в соцсети Тимберлейка не осталось ни одного фото — он полностью очистил аккаунт. Некоторые предполагают, что это сделано из-за скандальных мемуаров бывшей возлюбленной.

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