Втайне от новой девушки Брэда Питта: Алия Шокат вот-вот станет мамой

Знаменитая американская актриса Алия Шокат вот-вот должна стать мамой. Девушка так и не раскрыла имя отца будущего ребенка, но некоторые фанаты предположили, что звезда беременна от Брэда Питта. Ранее ей приписывали роман с экс-мужем Анджелины Джоли, а о других возлюбленных Шокат информации нет. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на издание Globe and Mail.

Слухи об отцовстве Питта родились на днях, после того, как беременную Алию заметили на шопинге в пригороде Лос-Анджелеса, Лос-Фелис. Там же неподалеку живет и Брэд Питт.

Актриса, конечно, давно не появлялась на публике вместе со звездой «Бойцовского клуба», но и срок у Алии внушительный. Так что малыш мог быть зачат примерно в конце октября 2022 года. Тогда Брэд как раз ни с кем больше не встречался. А с Инес Де Рамон он афишировал свой роман не раньше конца ноября того же года.

Отношения Алии Шокат и Брэда Питта предположительно начались осенью 2019-го. Впервые их увидели вместе на выставке картин в Лос-Анджелесе. Потом они заявились на рок-концерте и опере Канье Уэста. Сама актриса опровергала слухи о возможном романе с Питтом и отвечала, что их связывает только дружба.

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