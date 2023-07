Бритни Спирс пришлось вносить правки в свою книгу из-за недовольства бывших возлюбленных

Американской поп-певице Бритни Спирс пришлось отложить выпуск своих мемуаров на четыре месяца из-за опасений Джастина Тимберлейка и Колина Фаррела. Об этом сообщает издание The Sun.

Как утверждает знакомый с ситуацией источник, адвокаты хотели предварительно прочесть книгу артистки, а затем потребовали, чтобы некоторые откровения были оттуда удалены.

«В книге по-прежнему много потрясающих историй, но Джастин и Колин сознательно подходили к тому, что о них рассказать», – цитирует инсайдера The Sun.

Публикацию задержали на четыре месяца из-за судебного процесса. Все это время шли переговоры о том, что можно и нельзя включать в мемуары. Но сейчас все вопросы решены.

Автобиография под названием «Женщина во мне» (The Woman in Me) готова к печати. Книга выйдет 24 октября текущего года.

Напомним, Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс встречались с 1999 по 2002 год. В 2003 году ходили слухи о романе звезды с Колином Фаррелом.

Ранее мы писали, что хирург Тимур Хайдаров выдвинул неожиданную версию недовольства певицы Славы пластикой груди.