«Всё мое сердце»: Дженнифер Лопес показала повзрослевших детей-близнецов
© Jordan Strauss / Invision / AP / East News
Певица Дженнифер Лопес показала снимки с повзрослевшими детьми-близнецами. Сын артистки Макс уже дорос до мамы, а Эмми догоняет их. Звезда опубликовала кадры с 16-летнии наследниками в соцсетях.
55-летняя исполнительница родила детей в браке с музыкантом Марком Энтони. Она много времени проводит с детьми, успевая активно работать и заниматься личной жизнью. На одном из кадров Лопес позировала в зеленом платье рядом с Максом, который был одет в белый комплект. Интересно, что у подростка есть усы, от которых он не спешит избавляться. Звездная мама смотрела на сына с гордостью, а сама выглядела словно его старшая сестра.
На следующем кадре Дженнифер была уже с дочерью Эмми на площади, в окружении людей. Они запечатлели себя во время семейной прогулки. Певица была в серой футболке, а наследница выбрала рубашку в клетку и была в больших наушниках.
Исполнительница решила показать, как быстро выросли ее дети – она также добавила фото, на котором они позировали совсем маленькие.
«Всё мое сердце», — написала артистка.
Напомним, что близнецам в феврале исполнилось по 16 лет. День рождения они решили провести в Японии. Это был подарок от матери. Лопес рассказывала, что ее наследники увлекаются азиатской культурой.
«У нас были трудные пару лет, но я надеюсь, что всё не вернется на круги своя. Я люблю своих детей, они такие умные, милые и красивые», — рассказывала звезда в интервью Hello!
Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек собирается грандиозно отпраздновать развод с Дженнифер Лопес.