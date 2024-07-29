«Всё мое сердце»: Дженнифер Лопес показала повзрослевших детей-близнецов

Певица Дженнифер Лопес показала снимки с повзрослевшими детьми-близнецами. Сын артистки Макс уже дорос до мамы, а Эмми догоняет их. Звезда опубликовала кадры с 16-летнии наследниками в соцсетях.

55-летняя исполнительница родила детей в браке с музыкантом Марком Энтони. Она много времени проводит с детьми, успевая активно работать и заниматься личной жизнью. На одном из кадров Лопес позировала в зеленом платье рядом с Максом, который был одет в белый комплект. Интересно, что у подростка есть усы, от которых он не спешит избавляться. Звездная мама смотрела на сына с гордостью, а сама выглядела словно его старшая сестра.

На следующем кадре Дженнифер была уже с дочерью Эмми на площади, в окружении людей. Они запечатлели себя во время семейной прогулки. Певица была в серой футболке, а наследница выбрала рубашку в клетку и была в больших наушниках.