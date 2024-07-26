Бен Аффлек собирается грандиозно отпраздновать развод с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек планирует грандиозную вечеринку по окончании развода с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на информатора из окружения звезд.

«Бен просто хочет отвлечься от всего и снова наслаждаться жизнью, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он думает о том, чтобы устроить большую вечеринку у себя дома в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там у него и Джей Ло была свадьба», — поделился инсайдер.

Также Аффлек рассматривает Лас-Вегас, поскольку любит покер, как и многие его приятели. Примечательно, что именно там они с Лопес тайно узаконили отношения. В прошлые выходные исполнительница организовала праздник в честь своего 55-летия. Мероприятие она провела в стиле сериала «Бриджертоны», однако Бена среди гостей не было.

Вторую годовщину брака звездные супруги также предпочли провести отдельно друг от друга.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек ушел от Дженнифер Лопес из-за одной черты ее характера.