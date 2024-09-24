Встретились с «королевой разводов»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обратились к адвокату

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек встретились с адвокатом Лорой Вассер, которую в Голливуде называют «королевой разводов». Пару заметили с юристом в одном офисе. Об этом пишет TMZ и публикует соответствующие кадры.

Папарацци засняли артистов накануне, когда они вместе с Лорой Вассер направлялись в офис Бена Аффлека. Поскольку супруги не заключали брачный контракт, им потребуется помощь с бракоразводным процессом. Для этого они наняли одного из лучших адвокатов Голливуда. По информации сточников TMZ, что Лора Вассер выступает посредником при разводе знаменитостей.

Известно, что актер уже сотрудничал с адвокатом. Именно Лора Вассер помогала Бену Аффлеку и его бывшей жене, актрисе Дженнифер Гарнер, развестись с наименьшими потерями в 2018 году.

За два года в браке супруги успели поработать над совместными проектами: они создали фильмы «Это я…», «Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали», «Неудержимый» и «Поцелуй женщины-паука». Однако сложнее всего Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку будет поделить продюсерскую компанию актера, созданную вместе с его лучшим другом Мэттом Дэймоном, поскольку певица может получить ее часть.

Кроме того, остается нерешенным вопрос с семейного особняка артистов, который они приобрели весной прошлого года за 60 млн долларов. Дом в Беверли-Хиллз, являющийся совместно нажитым имуществом, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут продать уже долгое время. С разделом недвижимости знаменитостям также должна будет помочь адвокат.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что окружение Дженнифер Лопес беспокоится из-за ее пристрастия к алкоголю после развода с Беном Аффлеком.