Встретили песней: американский рэпер DaBaby прилетел в Москву

Американский рэпер DaBaby, как и обещал, прилетел в Россию. В Москве он планирует дать концерт. Встретили иностранного артиста, как полагается, - песней «Валенки». Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, что в аэропорту рэпера встречал ансамбль в русских народных костюмах. Вокалисты исполняли песню, приветствуя DaBaby. Музыку сыграли на балалайках и баяне. Вероятно, гостю понравился такой прием, так как он пытался подпевать, даже не зная русского языка.

Отметим, что DaBaby прилетел в Россию с пересадкой в Турции. Его концерт состоится 28 февраля. По данным СМИ, за выступление ему заплатили $500 тысяч. Перед шоу артист планировал посетить Красную площадь и попробовать записать песню с российским исполнителем.

Также известен и райдер рэпера. Он потребовал 15 пачек мармеладных мишек и несколько килограмм мексиканских начос.

Ранее появилась информация, что американский рэпер Xzibit отложил тур по России.