Известный американский рэпер отложил свой тур по России

Американский рэпер и экс-ведущий шоу «Тачку на прокачку» Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), отложил тур по России. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, музыкант перенес свои гастроли по городам РФ на неопределенный срок.

«Концерт Xzibit сейчас отложили, конкретных дат пока нет», — рассказали организаторы шоу в Екатеринбурге.

Уточняется, что все афиши, публикации в соцсетях и информация о выступлениях в российских городах с сайта артиста пропали.

Известно, что XZibit собирался выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Изначально рэпер собирался приехать в Россию в 2024 году. Фанаты считают, что рэп-исполнитель отказался от своих планов из-за давления американского правительства во главе с президентом Джо Байденом.

Напомним, Xzibit выступил семь музыкальных альбомов, принимал участие в туре Up The Smoke вместе с Эминемом, Айс Кьюбом и Снуп Доггом. Помимо этого, рэпер сыграл в таких фильмах, как «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

Ранее стало известно, что потребовал американский рэпер DaBaby для выступления в Москве.