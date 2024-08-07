Встреча года: принц Уильям впервые за долгое время увидится с принцем Гарри

Уже скоро принц Уильям и его младший брат принц Гарри могут встретиться впервые за долгое время, несмотря на напряженные отношения. Ожидается, что члены британской королевской семьи соберутся на церемонии прощания с их дядей и супругом сестры принцессы Дианы, лордом Робертом Феллоузом, который ушел из жизни 29 июля в возрасте 82 лет. Об этом пишет In Touch Weekly.

Роберт Феллоуз был женат на сестре принцессы Дианы Джейн, а также с 1990 по 1999 год был личным секретарем покойной королевы Великобритании Елизаветы II. У Феллоузов близкие отношения с племянниками. Известно, что их дочь Лаура Петтман является крестной матерью дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 9-летней принцессы Шарлотты, а Джейн Феллоуз читала стихи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

По словам инсайдера, смерть Роберта Феллоуза стала для семьи Спенсер «огромным ударом», поэтому все родственники должны будут присутствовать на церемонии прощания.

«Было бы немыслимо, чтобы Гарри не был там, чтобы поддержать Джейн. Конечно, он хотел бы быть там. Это будет огромное собрание клана Спенсеров. Но сейчас не обычные времена, и вполне может быть, что все считают, что присутствие Гарри просто создаст слишком много драмы. Ему будет очень грустно, если он не сможет прийти», — рассказал собеседник издания.

На данный момент представители принца Гарри пока не подтвердили информацию о его визите в Великобританию, но ожидается, что братья воссоединятся после долгих месяцев разлуки и напряженных отношений.

Напомним, в 2020 году принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Маган Маркл прервали молчание и дали первое интервью за последние три года.