Всплыли новые детали смерти Джина Хэкмена и Бетси Аракавы

Правоохранительные органы обнаружили новую деталь в деле о смерти американского актера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы. Об этом сообщает ABC News.

Напомним — ранее следствие считало, что Бетси умерла от хантавируса, редкого заболевания, переносимого грызунами. Ее муж же, страдающий Альцгеймером, еще неделю провел рядом с телом мертвой жены, пока у него не остановился кардиостимулятор.

Однако в ходе расследования было установлено, что Бетси Аракава в день смерти звонила в больницу — и это произошло позже часа, который медики считают временем ее кончины.

Кроме того, как выяснилось, незадолго до смерти женщина была записана к терапевту, но несколько раз переносила прием, а потом и вовсе пропала с радаров. При этом, по словам врача, озвучиваемые ей симптомы не были похожи на симптомы хантавируса.

Ранее мы писали о том, что причиной смерти собаки Хэкмена, найденной около его трупа, стало длительное голодание.