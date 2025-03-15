Причиной смерти собаки актера Джина Хэкмена стало длительное голодание

Судмедэкспертиза установила причину смерти собаки, найденной рядом с телами двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы.

Всего в доме 95-летнего актера проживали три собаки, две из которых были обнаружены живыми во дворе. Третий питомец скончался в особняке вместе с хозяевами. Как оказалось, 12-летняя Зинна умерла от обезвоживания и длительного голодания. Труп животного был частично мумифицирован, сообщает портал ABC.

Ветеринары не нашли при вскрытии животного следов отравления, однако выяснили, что желудок был полностью пустой.

Известно, что пианистка умерла 11 февраля, а 95-летний актер — 18 февраля. Он неделю прожил рядом с трупом жены, но из-за болезни Альцгеймера даже не понял, что она скончалась. Предположительно, в течение недели после смерти жены звезда фильма «Французский связной» бродил по дому и ничего не ел. Вскрытие показало, что он голодал. Собаку Хэкмен также заморил голодом.

Ранее стало известно, что Бетси Аракава была заражена хантавирусом, который вызвал скопление жидкости в легких и смерть. Этой редкой в США болезнью можно заразиться только при контакте с грызунами. В основном случаи заражения выявляются у фермеров или лиц без определенного места жительства.