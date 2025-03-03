Вскрылась правда о здоровье 62-летнего Тома Круза и его зависимости

Американский актер Том Круз из-за продолжительного одиночества и зависимости от пластической хирургии может страдать от проблем с психикой. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источников портала, актер всегда был чрезмерно озабочен собственной внешностью — этот факт подтверждает, в частности, один из его первых менеджеров Эйлин Берлин.

«Напрягал бицепсы и любовался собой в зеркале. Ему нравилось демонстрировать свое тело. Он очень гордился им, но работал над его совершенством. Он беспокоился, что его рост всего 5 футов 7 дюймов», — приводит Radar Online ее слова.

Однако сейчас эта увлеченность внешним видом, как отмечают многие фанаты и специалисты, доходит до крайностей — лишь из последних манипуляций, которые могли быть произведены над телом Тома, эксперты называют филлеры, ботокс, контурную пластику и пересаживание жира.

При этом сам Круз любые вмешательства отрицает. Он уверяет и настаивает, что выглядеть хорошо ему помогают спорт и активный образ жизни.

Некоторые же друзья знаменитости помогают, что его увлечение пластическими и косметологическими операциями уже можно назвать зависимостью — и что оно усугубляется по мере того, как Круз все больше лет проводит без постоянной спутницы жизни.

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