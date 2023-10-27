«Всего лишь развлекалась»: Кайли Дженнер объяснила, зачем сделала пластическую операцию в 19 лет

Много лет модель Кайли Дженнер скрывала, что делала увеличение груди, однако несколько месяцев назад она все-таки призналась в этом. Селебрити легла под нож хирурга в 19 лет за несколько месяцев до беременности. Дженнер объяснила, зачем сделала операцию в столь юном возрасте.

26-летняя звезда жалеет о содеянном. Она отмечала, что ее натуральная грудь была прекрасной.

«Я сожалею, что сделала это прямо перед беременностью (хотя я и не планировала ребенка). Наверное, просто следовало подождать, пока появятся дети. Или пока мое тело полностью разовьется», — рассказала она в интервью Wall Street Journal.

Причиной такого поступка Дженнер назвала то, что «всего лишь развлекалась».

Напомним, супермодель Кайли Дженнер и ее возлюбленный, музыкант Трэвис Скотт, 2 февраля 2022 года стали родителями второго ребенка. Также пара воспитывает дочь Сторми, которой исполнилось в этом году пять лет.

В январе этого года Дженнер и Скотт расстались, сохранив хорошие дружеские отношения. Девушка встречается с актером Тимоти Шаламе.