Кайли Дженнер показала располневшую фигуру спустя месяц после вторых родов
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Фото: instagram/ kyliejenner
Недавно папарацци удалось подловить Кайли Дженнер на улице. Она вместе с мамой прогуливалась за покупками. 24-летняя модель, по всей видимости, стесняется своего внешнего вида, так как предпочла закрыть лицо бейсболкой, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако на снимках все же видно, что это именно Кайли. Снимки опубликовало издание The Sun.
Заметно, что инстадива поправилась после рождения сына. Она набрала несколько лишних килограммов, но уже работает над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму.
Напомним, что супермодель Кайли Дженнер и ее возлюбленный, музыкант Трэвис Скотт, стали родителями второго ребенка 2 февраля 2022 года. Наследника назвали Вульфом. Также пара воспитывает дочь Сторми, которой уже исполнилось четыре года.
На данный момент Кайли и Трэвис предпочитают не показывать лицо сына в Сети. В личном блоге Дженнер есть кадр, на котором заметна лишь крошечная ручка ребенка.
Фото и видео: Instagram