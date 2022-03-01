Кайли Дженнер показала располневшую фигуру спустя месяц после вторых родов

Недавно папарацци удалось подловить Кайли Дженнер на улице. Она вместе с мамой прогуливалась за покупками. 24-летняя модель, по всей видимости, стесняется своего внешнего вида, так как предпочла закрыть лицо бейсболкой, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако на снимках все же видно, что это именно Кайли. Снимки опубликовало издание The Sun.

Заметно, что инстадива поправилась после рождения сына. Она набрала несколько лишних килограммов, но уже работает над тем, чтобы вернуться в прежнюю форму.