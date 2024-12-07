«Всегда считала странным»: Кейт Миддлтон хочет отказаться от одной королевской традиции

Недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально вернулась к обязанностям после завершения курса химиотерапии, что обрадовало поклонников. Однако неожиданно выяснилось, что супруга принца Уильяма может отказаться от одной из традиций, принятых в королевской семье. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на источник.

Британская королевская семья соблюдает множество традиций, среди которых — открывать подарки в канун Рождества, а не в сам праздник. Этот обычай был введен королевой Викторией и ее мужем, принцем Альбертом, в 1800-х годах. По информации инсайдера, королева Елизавета II следовала этой традиции, поскольку не любила излишеств и предпочитала оставлять Рождество священным днем. Но Кейт Миддлтон не разделяла позицию королевы, считая этот обычай «странным», поэтому в будущем намерена отказаться от него.

«Кейт всегда считала странным дарить подарки в канун Рождества. От этого точно откажутся, когда они официально вступят в должность. Я думаю, что в этом году в Сандрингеме это будет продолжаться в той или иной форме, но в Энмер-Холле все будет гораздо более непринужденно и по-среднеклассовому. Можете быть уверены, что на Рождество они сделают друг другу и детям настоящие подарки», — заявил источник, близкий к королевской семье.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе Кейт Миддлтон появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре жена принца Уильяма заявила, что успешно завершила курс химиотерапии.

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