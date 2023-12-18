Всегда ненавидел: Брэдли Купер рассказал, каким предметом запретил пользоваться на своих съемках

Процесс съемки фильма режиссером Брэдли Купером может нарушить одна вещь — это стулья. Оказалось, что звезда ненавидит этот предмет и запрещает пользоваться им своим подчиненным, передает издание Variety.

Об этом стало известно из беседы режиссера с коллегой Спайком Ли. Так, Купер признался, что ему никогда не нравились стулья на съемках. Например, во время работы над фильмом о композиторе Леонарде Бернстайне никто из участников процесса не сидел.

«Когда я снимаю, я не смотрю плейбек. Нет стульев. Я всегда ненавидел стулья на съемочных площадках, энергия проседает, когда вы сами садитесь. У меня нет мониторов», — рассказал Брэдли.

Кроме того Купер заявил, что посторонним не место на его съемочной площадке. Режиссер назвал место, где проходит работы над созданием кинолент, святилищем.

Ранее телекомпания France Televisions приостановила показ 200 фильмов с участием Жерара Депардье. Это случилось после того, как вышла документальная картина, в которой актера обвинили в домогательствах.