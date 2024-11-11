«Всегда был русским»: Аль Бано заявил о готовности выступить в Донбассе

Итальянский певец Аль Бано заявил о готовности выступить в Донбассе. 11 ноября звезда эстрады рассказал о желании устроить концерт для поклонников. Об этом сообщает газета Il Fatto quotidiano.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — высказался артист.

Исполнитель также отметил, что готов приехать с концертом в Москву или в другой город «для поддержки мира». А отвечая на вопрос о возможности выступления в Донбассе, мужчина признался, что сделает это «с радостью».

Аль Бано высказался и об избрании Дональда Трампа президентом США. Музыкант убежден, что политик сможет поспособствовать разрешению украинского конфликта.

Напомним, что ранее приехать в Россию с концертами мечтал певец Джаред Лето. Во время выступления в Белграде он признался в любви фанатам и сказал, что хочет выступить в Москве или в Санкт-Петербурге.

Также стало известно о том, что американский рэпер Канье Уэст может выступить в России уже в ноябре. По информации журналистов, звезда планирует приехать в Санкт-Петербург. Мужчина якобы уже получил часть гонорара. Сумма аванса не разглашается, но речь может идти о двух миллионах долларов.