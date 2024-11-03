Канье Уэст может выступить в России уже в ноябре: концерт пройдет не в Москве

Скандальный американский рэпер Канье Уэст может выступить с концертом в России уже в ноябре текущего года. При этом мероприятие планируют провести не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

Как пишет Telegram-канал Baza, Канье планирует вновь приехать в Россию в середине ноября. Если организаторы смогут уладить все нюансы, то продажа билетов на его сольный концерт начнется уже на следующей неделе.

Отмечается, что уже есть договоренность с площадкой в Петербурге, способной вместить всех желающих увидеть скандального рэпера. Кроме того, Уэст якобы уже получил часть гонорара. Сумма аванса не разглашается, но речь может идти о 2 миллионах долларов (195 млн рублей по текущему курсу -прим. «Страсти»). Всего же за выступление рэпер просил 5 миллионов долларов (почти 488 миллионов рублей по текущему курсу -прим. «Страсти»)

Источник канала также сообщил, что Канье не оставил идею выступить в Москве и планирует приехать в мае 2025 года.

Напомним, Канье Уэст приезжал в Россию этим летом, чтобы выбрать площадку для выступления. Он был готов провести концерт в Москве за 8 млн долларов, однако потом захотел больше и перестал отвечать на сообщения организаторов.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст представит биографический фильм за миллиард долларов, который сняли на телефон.