«Всегда будем семьей»: Деми Мур поддержала неизлечимо больного экс-мужа Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур поддержала своего бывшего супруга Брюса Уиллиса, неизлечимо больного лобно-височной деменцией. Пара состояла в браке с 1989 по 2000 года и имеет трех общих дочерей.

По словам Мур, несмотря на расставание, произошедшее почти четверть века назад, она до сих пор считает Уиллиса близким человеком.

«Мы всегда будем семьей. Просто… в немного другом виде. Для меня это никогда не было вопросом», — приводит ее слова The Variety.

Мур постоянно наведывается к Уиллису в гости и оказывает всяческую поддержку его детям и текущей жене. Актриса надеется, что своими действиями подает своеобразный пример многим другим людям.

«Да, после развода есть жизнь. Да, можно совместно воспитывать детей с полной любовью», — говорит Мур.

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