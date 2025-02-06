Инсайдер раскрыл подробности романа Деми Мур с актером, который на 21 год младше

У американской актрисы Деми Мур и ее коллеги Эндрю Гарфилда возникла симпатия несколько месяцев назад. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

В конце января в сети распространилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике звезда «Субстанции» держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. Подобное поведение коллег спровоцировало слухи об их романе. Информатор из окружения актеров признался, что между ними «возникла искра еще несколько месяцев назад».

«Они оба свободны. Она великолепна как никогда, а он не только красив, но и невероятно обаятелен. Эндрю казался влюбленным — это было видно по его лицу на «Золотом глобусе». И все знают, что Деми тянет к молодым мужчинам», — поделился инсайдер.

Незадолго до этого блог со сплетнями о звездах Deux Moi разместил неподтвержденную информацию о том, что Гарфилд и Мур состоят в отношениях. По информации источника, в настоящий момент актер проживает в поместье Деми в Айдахо.

Ранее Деми Мур выложила архивное фото с дочерью, снятое 31 год назад.