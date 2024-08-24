«Все замечательно»: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые за долгое время рассказала о его состоянии

На протяжении этого лета новой информации о состоянии здоровья тяжелобольного актера Брюса Уиллиса не появлялось. Однако недавно старшая дочь артиста, 36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис, прервала молчание и рассказала, как себя чувствует отец, в личном блоге.

Семья 69-летнего Брюса Уиллиса в течение лета не делилась подробностями состояния тяжелобольного актера. Родные артиста ограничивались лишь архивными фото или кадрами с семейных торжеств. Но теперь старшая дочь знаменитости Румер Гленн Уиллис раскрыла, как сейчас обстоят дела у ее отца.

«С ним все замечательно. Я очень люблю его. Спасибо», — написала актриса.

Девушка дополнила свой ответ трогательным снимком, на котором держит Брюса Уиллиса за руку.

Вероятно, на данный момент состояние актера действительно стабильно. На это указывает и то, что супруга Брюса Уиллиса, фотомодель Эмма Хеминг, пока не делилась новостями о его здоровье при том, что считает своим долгом сообщать общественности о течении болезни мужа.

Напомним, с 1987 по 2000 год Брюс Уиллис состоял в браке с актрисой Деми Мур. У артистов три дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. В 2009 году звезда фильма «Крепкий орешек» женился на фотомодели Эмме Хеминг. У супругов две дочери — Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В 2022 году стало известно о том, что Брюс Уиллис был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у актера развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее сообщалось о том, что жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их дочерей.