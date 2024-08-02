ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 августа 2024, 22:59
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«Можешь пропустить момент»: 46-летняя жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их дочек

46-летняя жена тяжелобольного Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала их дочек.
«Можешь пропустить момент»: 46-летняя жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их дочек

© Album Online/East News

46-летняя жена Брюса Уиллиса, который тяжело болен, показала их дочек. Эмма Хеминг сделала видео, в котором Мейбл и Эвелин гуляют, держась за руки.

Сначала девочки показаны совсем маленькими, потом кадры меняются и уже подросшие сестры так же идут, держась за руки.

«Не моргай, потому что можешь пропустить этот момент», - написала Хеминг под видео.

Дочери Брюса Уиллиса

Дочери Брюса Уиллиса

© Скриншот видео в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса состоит в браке с Уиллисом с 2009 года. В 2012-м и 2014-м у пары родились Мейбл и Эвелин.

69-летний Уиллис, который некогда был самым высокооплачиваемым актером Голливуда, с 2023 года страдает лобно-височной деменцией. Болезнь стремительно прогрессирует, знаменитость уже не может читать и почти не разговаривает.

Ранее жена Уиллиса показала фото с ним в свой день рождения. На снимке супруги нежно смотрят друг на друга.

Источник фото:Album Online/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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Брюс Уиллис
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