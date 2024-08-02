«Можешь пропустить момент»: 46-летняя жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их дочек
© Album Online/East News
46-летняя жена Брюса Уиллиса, который тяжело болен, показала их дочек. Эмма Хеминг сделала видео, в котором Мейбл и Эвелин гуляют, держась за руки.
Сначала девочки показаны совсем маленькими, потом кадры меняются и уже подросшие сестры так же идут, держась за руки.
«Не моргай, потому что можешь пропустить этот момент», - написала Хеминг под видео.
Актриса состоит в браке с Уиллисом с 2009 года. В 2012-м и 2014-м у пары родились Мейбл и Эвелин.
69-летний Уиллис, который некогда был самым высокооплачиваемым актером Голливуда, с 2023 года страдает лобно-височной деменцией. Болезнь стремительно прогрессирует, знаменитость уже не может читать и почти не разговаривает.
Ранее жена Уиллиса показала фото с ним в свой день рождения. На снимке супруги нежно смотрят друг на друга.