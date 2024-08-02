«Можешь пропустить момент»: 46-летняя жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала их дочек

46-летняя жена Брюса Уиллиса, который тяжело болен, показала их дочек. Эмма Хеминг сделала видео, в котором Мейбл и Эвелин гуляют, держась за руки.

Сначала девочки показаны совсем маленькими, потом кадры меняются и уже подросшие сестры так же идут, держась за руки.

«Не моргай, потому что можешь пропустить этот момент», - написала Хеминг под видео.