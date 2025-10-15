«Все вернулось на круги своя»: принц Гарри упустил шанс на примирение с королем

Опальный принц Гарри испортил себе шансы на примирение с отцом, тяжелобольным Карлом III. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как пишет издание, для нового витка напряженности отношений между наследником и монархом хватило всего одного письма, которое Гарри направил министру внутренних дел Великобритании. В своем обращении герцог Сассекский попросил новую оценку угроз, с которыми он сталкивается.

Однако источники при дворе сообщают, что окружение короля не одобрило подобный шаг принца. Они назвали инициативу неуместной. По их мнению, письмо испортило наметившееся примирение между отцом и сыном.

«Для короля ситуация только усложнилась. Никакой пользы от этого не будет. Все вернулось на круги своя», — заявил инсайдер.

Сообщается, если просьба Гарри будет удовлетворена, проверкой займется комитет министерства внутренних дел, который определяет уровень защиты для членов королевской семьи. Это произойдет впервые с 2020 года, когда принц покинул двор и переехал в США.

Ранее мы писали, что принц Гарри разозлился на супругу Меган Маркл за публикацию с фото их 4-летней дочери.