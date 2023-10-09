«Все стереотипы верны»: Джулия Луи-Дрейфус поделилась своей историей борьбы с раком

В 2017 году у Джулии Луи-Дрейфус обнаружили рак груди. Она призналась, что была в ужасе, когда услышала о диагнозе. Об этом сообщает People.

«Все стереотипы об этом верны: получаешь звонок от врача и не веришь – как, я? Нет, нет, нет», – передает актриса.

Говоря о борьбе с заболеванием, звезда вспомнила, как однажды уплывала от акулы.

«Я была далеко от лодки, и я поплыла к лестнице, решив не оглядываться, только смотреть на лестницу. Так и было с раком – я смотрела на лестницу, делала то, что было нужно», – рассказала Джулия.

В 2018 году у актрисы наступила ремиссия. Теперь знаменитость намного внимательнее относится к своему здоровью и в качестве профилактики старается избегать стресса. Кроме того, Луи-Дрейфус отметила, что после излечения от онкологии она пытается наслаждаться жизнью как можно сильнее.

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