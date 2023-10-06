Отцу Бритни Спирс потребовалась срочная операция из-за тяжелой инфекции

Отца Бритни Спирс, 71-летнего Джейми Спирса, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Для его спасения потребовалось хирургическое вмешательство.

По данным таблоида Page Six, пожилой мужчина страдает инфекционным заболеванием на протяжении нескольких недель, однако сейчас его состояние резко ухудшилось. При этом издание опровергло слухи о том, что отец Бритни лечится от алкогольной зависимости.

За последние несколько месяцев Джейми Спирс дважды попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. В частности, в августе его госпитализировали из-за осложнений после операции, проведенной на коленном суставе в середине 2000-х.

В 2021 году Бритни Спирс обвинила родителя, являвшегося на тот момент ее опекуном, в жестоком обращении. По словам звезды, ее заставляли принимать психотропные препараты и противозачаточные таблетки. Кроме того, отец запрещал звезде пользоваться соцсетями.

Ранее Бритни Спирс возмутил визит полиции после танцев с ножами, который она сняла на видео и опубликовала в соцсети. Фанаты артистки обеспокоились ее состоянием и подумали, что она может травмировать себя. Позже Бритни заверила, что ножи на самом деле бутафорские.