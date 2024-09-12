«Все слухи крайне жестоки»: уставшая от внимания к своей фигуре Анджелина Джоли носит в жару теплые вещи

Голливудская актриса Анджелина Джоли не может выйти в свет в открытых нарядах даже в жаркую погоду. Звезда вынуждена носить теплые вещи из-за повышенного внимания к своей фигуре и слухов о проблемах со здоровьем.

Поклонники продолжают обсуждать фигуру звезды. Повышенное внимание обусловлено ее худобой. Джоли из-за этого старается надевать теплую одежду, которая закрывает части тела.

Инсайдер In Touch Weekly сообщил, что звезда ни в коем случае не недоедает.

«Все слухи о том, что у нее очень низкий вес или есть какое-то расстройство пищевого поведения, далеки от истины и крайне жестоки», — заявил он.

Внимание к фигуре Джоли оказалось приковано после снимков с Венецианского фестиваля. На них видно стройные руки Анджелины крупным планом. Актриса явно оделась не по погоде. Верх ее платья был украшен мехом, дополнили образ высокие теплые ботинки. В таком наряде знаменитость вышла в разгар жары.

По данным источника, Анджелина очень устала от пристального внимания. Именно это стало поводом надеть теплую одежду.

«Она очень ясно дала понять, что это ее жизнь, ее тело, и никто не должен спрашивать ее об этом», — добавил источник издания.

Бывшая жена Брэда Питта неоднократно рассказывала, что с детства была худой. Актриса призналась, что у нее всегда была такая комплекция.

Ранее с Анджелиной Джоли в Торонто встретился российский актер Юра Борисов.