«Все пропало»: Шэрон Стоун рассказала о краже во время лечения инсульта

Шэрон Стоун рассказала, что у нее украли $18 млн во время лечения инсульта. Об этом сообщает Газета.Ru.

В 2001 году актриса Шэрон Стоун перенесла инсульт. Знаменитость потеряла слух на одно ухо, хирурги имплантировали в ее мозг 23 платиновые спирали. Несмотря на это, Стоун все же удалось восстановиться после болезни.

По словам знаменитости, буддийский монах, с которым она разговаривала после недуга, рассказал, что ее выздоровление было настоящим чудом.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед — он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», — призналась она.

Актриса также рассказала, что во время того, как она лечилась, некоторые близкие люди распоряжались ее имуществом.

«У меня было 18 миллионов долларов, сэкономленных благодаря моей работе, но когда я заглянула в свой банковский счет, все пропало. Мой холодильник, мой телефон — все было записано на чужие имена», — рассказала Стоун.

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