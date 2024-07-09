Дженнифер Лопес захотела получить половину состояния Бена Аффлека после развода

Появились первые подробности бракоразводного процесса американской певицы Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Об этом пишет Radar.

По данным источника, артистка намерена получить половину состояния мужа при разводе. Уточняется, что Лопес желает заполучить огромную часть капитала звезды «Исчезнувшей», несмотря на свое финансовое превосходство: на счету Аффлека находится порядка 150 млн долларов, в то время как певицы 400 млн. Информаторы объясняют подобное желание исполнительницы тем, что, будучи в браке, она брала себя большую часть супружеских расходов.

«И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, отели и питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за тот особняк за 60 миллионов долларов, который они купили», - рассказал изданию анонимный собеседник.

Инсайдер добавил, что проблемы в браке, а также последующее решение пожить отдельно заставили посмотреть на взаимоотношения с Аффлеком под другим углом. Теперь, как уточнил источник, Лопес уверена, что актер наживался за ее счет.

Ранее Дженнифер Лопес намекнула на примирение с Аффлеком после слухов о разводе.