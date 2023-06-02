Все признаки налицо: врач поставил диагноз Байдену, который везде падает и спотыкается

У президента США Джо Байдена налицо все признаки болезни Паркинсона. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал врач-терапевт Павел Воробьев.

Он проанализировал случаи падения американского лидера и пришел к выводу: «Паркинсоники благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо».

Также специалист сообщил, что причин падения у пожилых людей много. Одна из них – неудобные ступеньки, переходы, пороги и неровные ковры.

Во-вторых, замечать препятствия иногда невозможно из-за нарушения зрения. Другая причина падений – патология суставов, при которой подкашиваются ноги.

Если падает здоровый человек, это признак инсульта, микроинсульта или ишемической атаки. Также падения свойственны людям с неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера.

Напомним, ранее Байден рухнул на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США и не смог самостоятельно подняться. Потом глава США ударился головой при выходе из вертолета.

Ранее мы писали, что супруга Байдена Джилл готовится к операции по удалению новообразования на лице.