«Все еще привыкаю к этому»: телеведущая Николь Берли вышла в эфир без парика после химиотерапии

Американская телеведущая Николь Берли стала терять волосы после химиотерапии. Однако журналистка не стала скрывать последствия лечения, а, наоборот, вышла в эфире без парика.

Издание People рассказало о борьбе 46-летней телеведущий с болезнью. У нее диагностировали рак груди. В данный момент американка проходит курс лечения, который включает химиотерапию.

«Я лысая, все еще привыкаю к этому, но мне нравится. Труднее было видеть, как волосы выпадают, пусть они и были у меня длиной не более 2,5 сантиметра», — рассказала женщина.

При этом Берли не пытается скрыть свою болезнь и последствия борьбы с ней. Так, журналистка решила отказаться от парика и выйти в эфир лысой. Она заявила, что будет «такой» еще несколько месяцев.

Ранее телеведущий Сергей Сафронов, победивший рак, рассказал о своем здоровье. Теперь о регулярно проходит обследования.