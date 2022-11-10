«Мне нечего скрывать»: 53-летняя Дженнифер Энистон призналась в бесплодии и разделась перед камерой

Голливудская актриса, звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон дала новое большое интервью, в котором раскрыла всю правду о своем бесплодии, а заодно и снялась в откровенном виде на обложку журнала.

В новом выпуске издания Allure Энистон предстала в одном лишь крошечном бюстгальтере, который практически не закрывал ее грудь. Фанатов поразило, как хорошо 53-летняя актриса выглядит. У нее по-прежнему стройная фигура и ярко выраженный пресс, как и несколько лет назад, когда она снималась в культовом американском ситкоме «Друзья».

Но за яркой и эротической глянцевой обложкой скрываются печальные новости, которые Дженнифер скрывала все это время. В интервью журналу актриса призналась, что окончательно удостоверилась, что не может иметь детей.

Энистон перепробовала все методы борьбы с бесплодием от самых современных, но традиционных. Знаменитость призналась, что даже пила специальные китайские чаи, чтобы забеременеть, но ничего не вышло.

Сейчас Дженнифер жалеет, что когда-то в молодости не подумала о такой проблеме и не была дальновидной. Если бы все сложилось иначе, она бы могла заморозить свои яйцеклетки, и это позволило бы ей стать матерью в любом возрасте. Но сейчас время упущено, и 53-летняя актриса никогда не сможет иметь детей.

О своем бесплодии Энистон заговорила впервые спустя 17 лет. За это время у общественности часто возникал вопрос, почему, даже находясь в отношениях, актриса не имеет детей. Напомним, что Дженнифер была в браке с Брэдом Питтом пять лет, а затем два года с Джастином Теру. Ходили слухи, что разводы происходили по вине именно актрисы, потому что она якобы не хотела рожать детей. Звезда позже домыслы опровергла.

Также в интервью Дженнифер Энистон призналась, что хочет написать книгу о своей борьбе с бесплодием. Раньше она скрывала свой тяжелый путь из-за боязни осуждения общественности – хотела защитить себя и свою историю. Но сейчас она чувствует, что внутреннего барьера больше нет. «Я чувствую, что выхожу из спячки. Мне нечего скрывать», — сказала Энистон.

К слову, в свои 53 года актриса выглядит просто восхитительно, и новая фотосессия это полностью доказывает. Многие фанаты задаются вопросом, как ей это удается. Дженнифер Энистон не раз делилась своими секретами, благодаря которым каждая женщина может продлить свою молодость.