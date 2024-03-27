«Вряд ли согласится»: больная раком Кейт Миддлтон не намерена встречаться с принцем Гарри

Кейт Миддлтон, которая недавно озвучила свой диагноз, намерена отказаться от встречи с принцем Гарри, собирающимся навестить семью в мае. Об этом сообщил таблоид The Mirror.

По данным источника, принцесса Уэльская не хочет видеться с младшим братом своего супруга, несмотря на то, что раньше их связывали довольно крепкие дружеские отношения. Причем такое решение Кейт приняла не из-за своей болезни, а потому что перестала доверять Гарри и его жене Меган Маркл.

«Учитывая диагноз Миддлтон, Гарри обязательно приложит усилия, чтобы увидеться со своим братом и Кейт, когда он вернется в Великобританию в мае. Но вряд ли принцесса на это согласится», - отметил королевский эксперт.

Напомним, что из-за появления многочисленных слухов Кейт Миддлтон решила записать видеообращение, в котором призналась, что у нее обнаружили рак. Все то время, что она скрывалась от публики, она проходила химиотерапию. Злокачественные образования нашли после того, как принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полсти.

Теперь народ Великобритании крайне обеспокоен за здоровье жены наследника престола. К слову, в начале 2024 года также стало известно о раке у короля Карла III.

Ранее появилась информация, что принц Уильям готов занять престол на фоне новостей о здоровье Карла III и Кейт Миддлтон.