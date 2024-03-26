Принц Уильям готов занять престол на фоне новостей о здоровье Карла III и Кейт Миддлтон

Эксперт Уайтлок заявила о готовности принца Уильяма стать королем Великобритании. Эта информация появилась на фоне новостей о здоровье Карла III и Кейт Миддлтон.

Как сообщает профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок агентству Reuters, принц понимает, что ему стоит готовиться к своей будущей роли монарха.

По ее словам, с момента ухода Елизаветы II в сентябре 2022 года принц должен был осознать «пугающую» реальность своего предназначения. В настоящее время он находится в центре внимания общественности и СМИ, так как его отец, король Карл III, и супруга, Кейт Миддлтон, проходят лечение от рака и временно отсутствуют на публике.

«Когда королю диагностировали рак, конечно, я уверена, что его первой реакцией как сына было беспокойство за отца. Но также существует и огромный груз ответственности, который внезапно начал как бы опускаться на его плечи», – подчеркнула эксперт.

Уайтлок напомнила, что роль британского монарха предполагает неполитического главу государства, однако она считает, что Уильяму будет сложно исполнять свои обязанности «просто надевая мантию и разрезая ленточки». По ее мнению, многие хотели бы видеть более активного монарха.

Профессор отметила, что в ближайшие несколько лет будет интересно посмотреть, готовы ли люди к подобному развитию событий или Уильяму не стоит переступать черту.

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов распространилась информация о предполагаемой смерти короля Великобритании Карла III. Однако в Букингемском дворце заявили, что 75-летний монарх продолжает исполнять свои обязанности и заниматься частными делами.