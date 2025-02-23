«Время от времени встречается»: что происходит в личной жизни Бена Аффлека после развода с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек начал налаживать личную жизнь после развода с Дженнифер Лопес. Источник из окружения актера утверждает, что он «время от времени» ходит на свидания с девушками. Об этом сообщает People.

При этом, по словам инсайдера, встречи с девушками не в приоритете для артиста — он «сосредоточен на работе».

«Бен время от времени встречается с кем-то. Но, похоже, это не является предметом особого внимания. Он очень сосредоточен на работе. Если он не снимается, то проводит дни в своем офисе», — рассказал источник.

Собеседник издания добавил, что Бен Аффлек также проводит «много времени» со своими детьми от бывшей жены Дженнифер Гарнер: 19-летней Вайолет, 16-летней Серафиной и 12-летим Сэмюэлем. Инсайдер отметил, что особенно много внимания актер уделяет сыну — они «очень близки».

Напомним, летом 2024 года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер в Санта-Монике.