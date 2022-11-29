Вражда продолжается: принц Уильям отказался встречаться с Гарри в США

Страсти вокруг королевского двора не утихают: слишком много бед свалилось на Сассекских. Сначала их потрясла новость о смерти Елизаветы II, затем слухи о предстоящем разводе Меган Маркл и принца Гарри. Казалось бы, в такие времена семья должна сплотиться, но конфликт между братьями по-прежнему продолжается.

Как сообщает источник, Уильям и Гарри должны оказаться через несколько дней в Бостоне, чтобы принять участие в мероприятиях. Несмотря на то, что они будут недалеко друг от друга, встречаться братья не планируют. Видимо, принц Уэльский до сих пор держит обиду на Гарри за то, что его наградили за противостояние расизму, что вовсе не удивительно.

Подобный поступок со стороны внука Елизаветы II и его супруги Меган восприняли за нападение на Британскую монархию, поэтому общественность потребовала лишить молодых людей всех титулов. Подробности читайте в этой статье.