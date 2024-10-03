Врач, выписывавший наркотики Мэттью Перри, признал вину в смерти актера

Обвиняемый по делу смерти актера Мэттью Перри дал показания, в которых признал свою причастность к кончине звезды. Врач Марк Чавес выписывал знаменитому пациенту наркотические препараты. Об этом сообщает NBC.

2 октября состоялось заседание суда в Лос-Анджелесе, на котором подозреваемый признал свою вину. Марк рассказал, что был в сговоре с целью сбыта веществ. Он воспользовался тем, что у звезды «Друзей» была зависимость, и он был уязвим. Медику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что первым вину признал личный помощник Перри. Он работал на актера в течение 25-ти лет. По версии следствия, вместе с врачами он распространял опасный препарат с целью зарабатывания денег.

Актер Мэттью Перри умер год назад. Сначала дело о его гибели быстро закрыли, но родные настояли, чтобы расследование продолжилось. Так, удалось узнать о схеме, в которую были замешаны помощник и лечащий врач звезды.

Ранее стало известно, что после смерти Мэттью Перри его коллега и друг Мэтт Леблан стал затворником и впал в депрессию.