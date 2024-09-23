Впал в депрессию и стал затворником: что происходит со звездой «Друзей» Мэттом Лебланом после смерти Мэттью Перри

Актер Мэтт Леблан стал затворником после смерти коллеги Мэттью Перри, утверждает источник сайта In Touch Weekly. По данным информатора, у звезды сериала «Друзья» может быть серьезная депрессия из-за потери друга.

Мэтт не скрывал, что кончина Перри сильно «ударила» по нему. Поклонники заметили, что он стал реже появляться на публике и выходить на связь в социальных сетях. Когда же он спустя долгое время впервые попал в объективы папарацци, фанаты ужаснулись – актер выглядел совсем не так, как раньше. Он располнел, поседел и стал сам на себя не похож.

Источник иноастранного таблоида рассказал, что за Леблана беспокоятся и его друзья, так как его состояние не стабильно. Он отказывается от общения со всеми.

«Никто не стыдит Мэтта и не обвиняет его в непристойном образе жизни. Дженнифер Энистон и вся команда Central Perk переживают за то, что он стал затворником и о нем почти ничего не слышно», - сообщил инсайдер.

Напомним, что Мэтт и Мэттью были хорошими друзьями. Они сблизились на съемках «Друзей» и после окончания проекта продолжили общаться.

Ранее стало известно, когда подозреваемые по делу Мэттью Перри предстанут перед судом.