Впервые станет женой: Хелена Бонем Картер продемонстрировала обручальное кольцо на прогулке

Голливудская актриса Хелена Бонем Картер состоит в отношениях с Раем Дагом Холмбо. Недавно звезда вышла на прогулку по Лондону — внимательные поклонники заметили кольцо на ее безымянном пальце.

58-летняя актриса гуляла по городу без макияжа. Бонем Картер, как-всегда была ярко одета. Знаменитость нарядилась в желтую атласную футболку с рукавами фонариками и красную длинную юбку с принтом в цветочек. Сверху она надела черную кофту и куртку.

Журналисты Daily Mail заметили на руке актрисы яркие украшения. Причем одно из них, кольцо с крупным бриллиантом, красовалось на безымянном пальце Хелены.

Актриса встречается с 35-летним искусствоведом Раем Дагом Холмбо на протяжении шести лет. До этого Хелена состояла в отношениях с режиссером Тимом Бертоном, у них родилась дочь Нелл. После 13 лет совместной жизни они приняли решение расстаться. Сейчас Бертон встречается с актрисой Моникой Белуччи.

Выходит, что если актрисе сделали предложение, этот брак станет для нее первым.

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