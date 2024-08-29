«Что за черт?»: певица Морган Майлз рассказала, как испугалась во время предложения руки и сердца

Певица Морган Майлз призналась, что спутала предложение руки и сердца с пожаром в доме. Она рассказала журналистам издания People, что обручилась с избранником, но этому предшествовала необычная история.

Как оказалось, жених и его «сообщники» заставили кантри-исполнительницу сильно поволноваться. Это произошло 14 июня, девушка возвращалась домой и за 10 минут до этого услышала от матери фразу, что сосед видел на их участнике полицейских. Морган решила, что в их доме произошел пожар, так как она оставила включенной старую стиральную машинку. Испугавшись, она забежала в дом, чтобы удостовериться, что все в порядке. Там ее ждал сюрприз.

«Я вижу Тейлора, держащего цветы и стоящего на заднем дворе. Я думаю: «Что за черт?». Я даже не могу осознать. Я ошеломлена. Мое сердце колотится», — поделилась Майлз.

Исполнительница познакомилась со своим женихом – Тейлором Плейсом через общего друга. Они встретились в 2023 году, но тогда девушка не планировала начинать отношения. Она переживала из-за неудач и боялась повторения неприятных историй. Но между молодыми людьми возникли чувства, а в октябре следующего года они хотят сыграть свадьбу.

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