Впечатление от брака испортила Джоли: Брэд Питт боится брать в жены Инес де Рамон

После долгих судебных тяжб с бывшей женой Брэд Питт, наконец, обрел счастье. В 2022 году он начал встречаться с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. В отношениях возлюбленных царит идиллия, но 60-летний актер не торопится их регистрировать.

Инсайдеры Daily Mail рассказывают, что бывший муж Анджелины Джоли видит в 31-летней Инес де Рамон женщину, с которой он хочет быть до конца жизни. Но артист пока не собирается вступать с ней в брак.

Знаменитость не испытывает никаких негативных эмоций, находясь рядом с Инес, и наслаждается отношениями с ней.

«Они живут в своем собственном мире и наслаждаются обществом друг друга. Не то чтобы у Брэда было много поводов для стресса, хотя все знают, что одна из главных его головных болей — это Энджи», — говорит источник, приближенный к ситуации.

Возлюбленная облегчила страдания звезды во время тяжелых разбирательств с Джоли. Инес внимательно слушает актера и слушает его, когда он рассказывает о своих проектах. Она даже без сомнений согласилась подписать соглашение о неразглашении информации о жизни знаменитости. Питт считает, что они идеально подходят друг другу.

Ранее Брэд Питт впервые появился на публике после слухов о пластике лица.