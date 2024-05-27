Боксеру Майку Тайсону стало плохо за 30 минут до приземления: затошнило и кружилась голова

57-летнему американскому боксеру Майку Тайсону стало плохо на борту самолета. За 30 минут до приземления у него начались тошнота и головокружение.

Подробности сообщает The West Journal.

Плохое самочувствие настигло боксера на рейсе из Майами в Лос-Анджелес. После посадки на борт поднялись врачи.

Представители боксера сообщили, что сейчас с ним все в порядке. Ухудшение самочувствия было связано с обострением язвы. Боксер передал благодарность медикам, которые помогли ему.

Также представители Тайсона рассказали, что самолет вылетел с задержкой в два часа. Она была связана с неисправностью кондиционера.

На 20 июля у Тайсона запланирован бой с Джейком Поло. Пока неизвестно, повлияет на поединок обострение язвы у боксера.

Ранее сообщалось, что актеру Ивану Краско стало плохо на открытии фестиваля в Санкт-Петербурге. По словам его помощницы, 93-летнему артисту помогла таблетка валидола.