Боксеру Майку Тайсону стало плохо за 30 минут до приземления: затошнило и кружилась голова
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57-летнему американскому боксеру Майку Тайсону стало плохо на борту самолета. За 30 минут до приземления у него начались тошнота и головокружение.
Подробности сообщает The West Journal.
Плохое самочувствие настигло боксера на рейсе из Майами в Лос-Анджелес. После посадки на борт поднялись врачи.
Представители боксера сообщили, что сейчас с ним все в порядке. Ухудшение самочувствия было связано с обострением язвы. Боксер передал благодарность медикам, которые помогли ему.
Также представители Тайсона рассказали, что самолет вылетел с задержкой в два часа. Она была связана с неисправностью кондиционера.
На 20 июля у Тайсона запланирован бой с Джейком Поло. Пока неизвестно, повлияет на поединок обострение язвы у боксера.
Ранее сообщалось, что актеру Ивану Краско стало плохо на открытии фестиваля в Санкт-Петербурге. По словам его помощницы, 93-летнему артисту помогла таблетка валидола.