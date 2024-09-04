СМИ выяснили, когда подозреваемые по делу Мэттью Перри предстанут перед судом

Раскрыта официальная дата суда над драгдилером Джасвин Сангха и доктором Сальвадором Пласенсией, которые обивняются в поставке голливудскому актеру Мэттью Перри наркотиков, приведших к его передозировке. Об этом пишет Variety.

Паре предъявлено обвинение в сговоре с целью распространения наркотиков. Сангху также заподозрили в хранении запрещенных препаратов с намерением распространения, содержании помещения с наркотиками и распространении запрещенного вещества. Если их признают виновными, им грозит несколько десятилетий лишения свободы. Сангха и Пласенсия отказались признавать свою вину.

Окружной судья США Шерилин Пис Гарнетт назначила совместный суд над парой на 4 марта 2025 года.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.

Ранее мы писали, что дом, в котором умер Мэттью Перри, решили продать.