Возвращение принцессы: больная раком Кейт Миддлтон вышла в свет впервые за полгода

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, впервые появилась на публике спустя почти полгода. Она посетила парад в столице Великобритании, организованный по случаю дня рождения короля Карла III. Об этом пишет People и публикует кадры с супругой принца Уильяма.

15 июня в Великобритании проходит торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III. На мероприятии вместе с семьей появилась и Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит лечение от онкологии. Отметим, что это первый выход в свет принцессы Уэльской за почти полгода.

Незадолго до начала церемонии Кейт Миддлтон засняли в машине по пути в Букингемский дворец в сопровождении мужа и троих детей: 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи. Позднее принцесса Уэльская была замечена в парадной карете вместе с наследниками. Очевидцы отметили, что жена принца Уильяма была в хорошем настроении и улыбалась.

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала белое платье с черными вставками от бренда Jenny Packham и шляпу Philip Treacy в тон. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза и собранные в низкий пучок волосы. Принц Уильям по особому случаю надел униформу.

Ожидается, что принцесса Уэльская вместе с другими членами королевской семьи появится на балконе Букингемского дворца, где будет наблюдать за парадом.

Напомним, накануне Кейт Миддлтон впервые за долгое время выступила с публичным обращением с соцсети и сообщила о запланированном визите на парад в честь дня рождения Карла III.

Крайний раз жена принца Уильяма появилась на публике на минувшее Рождество 25 декабря 2023 года. 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у нее обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на официальный день рождения короля Карла III.