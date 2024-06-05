Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на официальный день рождения короля

Проживающий в США принц Гарри представляет себя в качестве королевской особы, однако его ближайшие родственники так больше не считают. В частности, принц Гарри не получил приглашение на официальный день рождения отца, короля Карла III, пишет издание Mirror.

По сложившейся в Британии традиции, день рождения монарха празднуют в третье воскресенье июня, несмотря на реальную дату появления на свет. В этот день проводится торжественный парад Trooping the Colour, на котором присутствуют все члены королевской семьи.

Сам король из-за болезни не сможет проехаться перед подданными верхом на лошади. Вместе с женой, королевой Камиллой они проедут в карете.

Как утверждает издание, в этом году герцоги Сассекские не будут присутствовать на торжестве не по собственной воле. При этом Гарри якобы воспринял решение отца «публичной пощечиной».

В начале мая принц приезжал в Лондон, но король не нашел времени для встречи с сыном. До этого Карл также проигнорировал раскритиковавшего королевскую семью родственника, уделив ему всего 45 минут. При этом ради встречи с отцом Гарри пришлось перенести восьмичасовой перелет из Калифорнии.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские вряд ли будут лишены королевских титулов, так как без них Гарри по-прежнему будет принцем по крови, а Меган станет принцессой Генри.