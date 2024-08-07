Опубликовано 07 августа 2024, 16:49
1 мин.
«Возраст – всего лишь цифра»: Жан-Клод Ван Дамм спустя 36 лет повторил свое легендарное фото
Актер Жан-Клод Ван Дамм в 63 года повторил легендарное фото, сделанное в 27 лет.
© Mary Evans/All Film Archive/Mgm/East News
Актер Жан-Клод Ван Дамм повторил легендарное фото, сделанное в 27 лет. Сейчас ему 63, и знаменитость уверена – «возраст – всего лишь цифра».
Обновленную версию снимка актер разместил в соцсетях. На фотографии Ван Дамм демонстрирует мышцы на руках.
«27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живёшь в мире боевых искусств», - подписал актер под снимком.
Он считает, что возраст не мешает совершенствоваться, и призвал «продолжать творить историю вместе». По мнению актера, помогают в этом «дисциплина, сосредоточенность и сердце воина».
Источник фото:Mary Evans/All Film Archive/Mgm/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева