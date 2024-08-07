«Возраст – всего лишь цифра»: Жан-Клод Ван Дамм спустя 36 лет повторил свое легендарное фото

Актер Жан-Клод Ван Дамм повторил легендарное фото, сделанное в 27 лет. Сейчас ему 63, и знаменитость уверена – «возраст – всего лишь цифра».

Обновленную версию снимка актер разместил в соцсетях. На фотографии Ван Дамм демонстрирует мышцы на руках.

«27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живёшь в мире боевых искусств», - подписал актер под снимком.

Он считает, что возраст не мешает совершенствоваться, и призвал «продолжать творить историю вместе». По мнению актера, помогают в этом «дисциплина, сосредоточенность и сердце воина».