«Люди любят негатив»: Бритни Спирс впервые прокомментировала слухи о романе с помощником по дому

Певица Бритни Спирс впервые прокомментировала слухи о романе с помощником по дому Полом Солизом. Уже несколько месяцев в СМИ обсуждают их возможные отношения. Однако артистка дала понять, что их связывает только дружба.

О личной жизни Спирс говорит довольно редко. Но, по всей видимости, сообщения и преследования журналистов слишком надоели исполнительнице. Недавно она вновь наткнулась на папарацци, и это вывело ее из себя.

«Должна сказать, для меня это был такой веселый день. Особенно, когда я собрала детей и терпеливо ждала моего друга в течение 10 минут, чтобы купить его милой маме цветы. А через дорогу стоял мальчик с собакой, все это время они были там. В итоге я поняла, что у него было задание сфотографировать меня в неудачном ракурсе, с наклоном вперед и с двойным подбородком», - заявила Бритни.

Певица возмутилась, что люди хотят унижать звезд, видеть их в ужасном свете. Она добавила, что не понимает, как в таких реалиях можно жить в «добром мире».

«Люди любят негатив», - подытожила Спирс.

Ранее появилась информация, что съемки фильма о жизни Бритни Спирс оказались под угрозой срыва.