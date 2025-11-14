Возлюбленный Леди Гаги рассказал, что задумывается о свадьбе с певицей. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

42-летний бойфренд Леди Гаги Майкл Полански до сих пор не поженился с певицей. Пара встречается с 2020 года, но за это время они лишь обручились.

По словам возлюбленного Гаги, он периодически задумывается о свадьбе с ней. Так, во время интервью он обмолвился о возможном бракосочетании в ближайшее время.

«А не пожениться ли нам в ближайшие выходные?!» — заявил он.

По словам Полански, они с певицей задавались подобным вопросом уже несколько раз, однако торжество так и не запланировали. СМИ предполагают, что свадьба пары может состояться после завершения ее мирового турне.

