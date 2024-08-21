Возлюбленную Алена Делона не пригласили на его похороны

Раскрыты подробности похорон французского актера Алена Делона. Об этом сообщает BFMTV.

Церемония прощания пройдет 24 августа в поместье артиста в Души в Луаре, где он прожил почти полвека, в присутствии троих детей Делона — Энтони, Анушки и Фабьена — и 40 гостей.

Делон признавался, что ему не хотелось бы проводить в честь своих похорон мероприятие национального масштаба или официальную церемонию. Поэтому актер упокоится вместе со своими 35 собаками в часовне, которую сам построил около двадцати лет назад возле дома.

Примечательно, что сиделку и спутницу последних лет жизни Делона Хироми Роллен не позвали на мероприятие. Дети знаменитости выгнали его 66-летнюю возлюбленную из дома еще в июле прошлого года.

Роллен в беседе со СМИ рассказывала, что по-прежнему надеется попасть на прощание с актером и попросила посредников переговорить на этот счет с дочерью Делона Анушкой, которая препятствует ее визиту. Близкие к детям артиста источники утверждают, что женщину не пригласят ни при каких обстоятельствах.

Напомним, Ален Делон скончался 18 августа. Уточняется, что 88-летний актер мирно умер в своем доме во французской коммуне Души, в окружении трех своих детей и своей семьи.

Ранее сообщалось, что семья Делона не станет усыплять собаку, которую он хотел похоронить рядом с собой.