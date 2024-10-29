Возлюбленная Джейсона Стейтема снялась в расстегнутом жакете без бюстгальтера

На фото 37-летняя манекенщица предстала в расстегнутом бежевом жакете Alo на голое тело. Знаменитость также надела трикотажные брюки в тон и золотую цепочку с кулоном. Возлюбленная Джейсона Стейтема уложила волосы набок и сделала макияж в естественном стиле.

Роузи Хантингтон-Уайтли встречается с Джейсоном Стейтемом с 2010 года. Пара объявила о своей помолвке в 2016-м, однако свадьба по-прежнему не состоялась. В 2017 году модель впервые стала матерью, подарив избраннику сына Джека. В августе 2021-го модель рассказала о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Ранее мы писали, что Джейсон Стейтем готов жениться на модели Роузи Хангтингтон-Уайтли спустя восемь лет после помолвки.