«Они хотят еще одного ребенка»: Джейсон Стейтем женится на Роузи Хантингтон-Уайтли

Актер Джейсон Стейтем готов жениться на модели Роузи Хангтингтон-Уайтли спустя восемь лет после помолвки. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, за годы отношений пара прошла через «свои взлеты и падения» из-за «чудаковатости» актера. Однако сейчас 57-летний Джейсон Стейтем и 37-летняя Роузи Хангтингтон-Уайтли «очень счастливы вместе» и готовы к свадьбе.

«Он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что он невероятный партнер и отец, и они любят друг друга сильнее, чем когда-либо. После того, как они обручились, она забеременела, поэтому они отложили свадьбу, потому что она не хотела быть беременной на свадьбе. Затем они решили, что хотят, чтобы их сын был достаточно взрослым, чтобы принять участие в свадьбе, поэтому отложили торжество снова», — поделился собеседник издания.

Более того, подруга актера и модели заявила, что они уже задумываются о третьем ребенке. Но перед этим Джейсон Стейтем и Роузи Хангтингтон-Уайтли планируют зарегистрировать брак.

«Они хотят вскоре родить еще одного ребенка. В идеале они хотели бы пожениться до того, как она забеременеет, иначе им придется снова все откладывать», — рассказала приятельница пары.

Напомним, Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. Через шесть лет знаменитости объявили о помолвке, однако пока не зарегистрировали отношения. У пары двое детей — 7-летний Джек Оскар Стейтем и двухлетняя Изабелла Джеймс Стейтем.

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